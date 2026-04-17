«100% доказательства»: у руководителя ядерной лаборатории после смерти нашли секретные файлы об НЛО

После смерти сотрудника одной из самых закрытых лабораторий США обнаружили файлы, которые якобы подтверждают многолетние исследования НЛО, пишет Daily Mail.

Речь идет о бывшем главе кибербезопасности Лос-Аламосской национальной ядерной лаборатории. Сын начальника, разбирая вещи, нашел документы с пометками об «атмосферных аномалиях» и передал их журналисту Джереми Корбеллу.

По его словам, в архиве — служебные записки, научные отчеты, фотографии и материалы о наблюдениях загадочных объектов. «Это реальное научное исследование НЛО на уровне военных структур», — заявил Корбелл.

Среди документов якобы есть сведения о встречах высокопоставленных чиновников и даже исследования систем движения НЛО. Также упоминаются наблюдения в США и России.

Лос-Аламосская лаборатория давно связана с секретными разработками и ядерной программой, что усиливает интерес к находке.

При этом сам Корбелл признает: представленные материалы вряд ли убедят скептиков окончательно, но, по его мнению, подтверждают, что власти серьезно изучали феномен.

Официального подтверждения подлинности документов пока нет, и история остается предметом споров.