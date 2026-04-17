В Подмосковье неонатальный скрининг прошли почти 15 тыс. новорожденных

С начала 2026 года неонатальный скрининг в Подмосковье прошли почти 15 тыс. детей, у 26 из них были выявлены генетические заболевания. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Неонатальный скрининг является ключевым инструментом ранней диагностики генетических заболеваний, позволяющим врачам своевременно выявлять патологии и незамедлительно приступать к диспансерному наблюдению и лечению», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, в 2026 году в регионе расширили перечень заболеваний, на которых проверяют новорожденных, их число составляет 38. Среди них – нарушение обмена ароматических аминокислот и нарушение обмена жирных кислот. Исследование проводится в первые дни жизни ребенка путем забора крови из пятки.

