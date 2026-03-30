Камила Валиева по-пижонски исполнила четверной тулуп на шоу Навки
Фигуристка Валиева исполнила четверной тулуп с руками наверх на шоу Навки
Фото: [соцсети Камилы Валиевой]
Фигуристка Камила Валиева, выступая на шоу Татьяны Навки «Олимпийские чемпионы. 20 лет», лихо исполнила элемент ультра-си — четверной тулуп.
Спортсменка не только чисто прыгнула сложный прыжок, но и приземлилась с поднятыми руками. Такое исполнение показывает, что талантливая фигуристка возвращает былую форму.
Камила Валиева отбыла четырехлетнюю дисквалификацию, которая отсчитывалась с декабря 2021 года. Положительный результат дала допинг-проба на чемпионате России. В феврале 2022 года Валиева отправилась на Олимпийские игры в статусе главного фаворита. Она завоевала золото в командных соревнованиях, а в индивидуальных стала четвертой — факт положительной допинг-пробы был обнародован как раз между двумя выступлениями. Позже результаты Валиевой были аннулированы.
В конце прошлого года Валиева вернулась к тренировкам. Она выступила на чемпионате страны по прыжкам, а также представила короткую программу на Кубке Первого канала.
Ранее сообщалось, что Евгений Плющенко принял в свою академию фигуристов Веронику Ярметову и Ивана Попова.