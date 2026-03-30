Камила Валиева по-пижонски исполнила четверной тулуп на шоу Навки

Спортсменка не только чисто прыгнула сложный прыжок, но и приземлилась с поднятыми руками. Такое исполнение показывает, что талантливая фигуристка возвращает былую форму.

Камила Валиева отбыла четырехлетнюю дисквалификацию, которая отсчитывалась с декабря 2021 года. Положительный результат дала допинг-проба на чемпионате России. В феврале 2022 года Валиева отправилась на Олимпийские игры в статусе главного фаворита. Она завоевала золото в командных соревнованиях, а в индивидуальных стала четвертой — факт положительной допинг-пробы был обнародован как раз между двумя выступлениями. Позже результаты Валиевой были аннулированы.

В конце прошлого года Валиева вернулась к тренировкам. Она выступила на чемпионате страны по прыжкам, а также представила короткую программу на Кубке Первого канала.

