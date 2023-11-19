«Были галлюцинации, сгорел рот»: экстремалка из Подмосковья рассказала о трудностях съемок в фильме с известным актером

При участии Кинокомиссии ГАУК МО «Креативное бюро «Регион» ежегодно в Подмосковье снимают множество фильмов и сериалов. Но не только региональные виды и пейзажи привлекают российских режиссеров. Жительница Кубинки (Одинцовский г.о.), спортсменка, многократная чемпионка мира по выживанию в условиях экстремального холода Осман Делибаш снялась в художественном фильме «12 этажей спустя» вместе с известным актером Евгением Ткачуком. Мы поговорили с девушкой и узнали, как спорт помог ей попасть в большое кино, насколько тяжело снимать эпизод на вершине ледника и каково играть сцену в ледяной проруби.

ЧЕЛОВЕК-ХОЛОД

Осман Делибаш всю жизнь занимается спортом: за ее плечами профессиональные выступления в художественной гимнастике, она обладательница черного пояса по тхэквондо, а еще установила мировой рекорд по альпинизму.

«У меня три мировых рекорда по выживанию в условиях экстремального холода, меня называют еще Человек-холод, – признается спортсменка Осман Делибаш. – Также по первому образованию я актриса, с 13 лет началась моя карьера телеведущей. Сейчас веду три утренние рубрики на федеральном канале про здоровье, самооборону и народную медицину».

Также спортсменка снялась в качестве каскадера более чем в 200 картинах. В полнометражном художественном кино оказалась не только благодаря актерской стезе – еще спорту и второму образованию. Осман также певица и композитор.

«Режиссер Джеф Агаев увидел в соцсетях мои песни и написал мне, восхищался моим творчеством, моими спортивными рекордами, – вспоминает Делибаш. – После нашего знакомства он предложил мне записать совместную песню к его картине «12 этажей спустя» (16+) и сняться в ней. Я, естественно, с большим удовольствием согласилась».

Фото: [ из личного архива Осман Делибаш ]

ОБ ОДИНОКОМ ПИСАТЕЛЕ

Осман делится: фильм Агаева про одинокого писателя, который пытается по своей книге снять кино, проходя через творческие кризисы и жизненные перипетии. Эта картина снята по одноименному роману Джефа.

«Фильм также про сложности, которые возникают у людей в творческой профессии. Здесь я играю саму себя, моя жизненная драма заключается в том, что меня сложно воспринимать как актрису, режиссеры видят во мне женщину с гантелями, выполняющую сложные трюки на вершине Эвереста, но в первую очередь я – творческий человек, – признается Осман. – В картине я все та же экстремалка, пытающаяся реализоваться на актерском поприще».

Режиссер предложил девушке самой снять на любительскую камеру для фильма сцену на леднике. Осман и ее муж Сергей отправились в экспедицию, покоряя очередную вершину, где им пришлось не только преодолевать усталость и непогоду, но и быть настоящими актерами.

«На восхождении у меня были визуальные галлюцинации, дикая гипотермия (нарушение теплообмена. – Прим. ред.), – рассказывает актриса. – Мы, со сгоревшими лицами, обессиленные, голодные, начали снимать. У меня жутко сгорел рот, просто до мяса. Но несмотря на это, мы провели несколько часов на леднике с мужем, чтобы снять вот эти сцены».

В ЛЕДЯНУЮ ПРОРУБЬ

Также Человек-холод сыграла трудоемкую сцену в фильме «12 этажей спустя», где ей вместе с мужем пришлось сидеть в ледяной проруби.

Фото: [ ©Светлана Шевченко/РИА Новости ]

«Здесь также надо было показать актерскую игру, мы снимали эту сцену дистанционно, звонили Джефу, советовались, – признается Осман. – Джеф пересматривал эти сцены, согласовывал с актером, сыгравшим одну из главных ролей, Евгением Ткачуком. Он тоже давал свои комментарии, я делала работу над ошибками и переснимала эпизод».

Премьера фильма состоится в ближайшее время, но пока точная дата держится в секрете.

Покорение Эльбруса

Супруги Осман и Сергей из Кубинки в 2020 году также установили мировой рекорд – они прошли от вершины Эльбруса до вершины Казбека за восемь дней.