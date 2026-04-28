«Я будто в Нарнии!»: британский блогер растаял от красот Северной Осетии

Британский блогер Уилл Эггертон, известный под ником Willeggerton, побывал в Северной Осетии и пришел в полный восторг. Восхождение к арт-объекту «Колесо Балсага» в Даргавском ущелье он описал одной фразой: «Я будто в Нарнии!». Об этом сообщает «Lenta.ru».

Британец признался, что камера не способна передать всю красоту, которую видят его глаза. «Странно осознавать, что эти виды — повседневная жизнь для некоторых», — поделился впечатлениями турист.

Подписчики благодарят гостя за рекламу региона и приглашают вернуться. Сам же блогер, судя по его восторженным комментариям, явно не ожидал такой сказки. Северная Осетия показалась ему волшебным миром, где горы касаются облаков, а воздух чист и прозрачен.

Ранее стало известно, что юбилейный концерт в Красногорске удивил жанровым разнообразием.