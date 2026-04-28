Чемодан против «клетки»: эксперт напомнил о нормах провоза багажа и раскрыл неочевидные уловки

Сезон отпусков на Ямале набирает обороты: аэропорты Салехарда, Нового Уренгоя и Ноябрьска фиксируют рост пассажиропотока. Но радость от долгожданной поездки часто разбивается о суровую реальность аэропортовых весов. Эксперт по туризму рассказал интернет-изданию «Ямал-Медиа» , какую ошибку совершают почти все путешественники, сколько на самом деле весит «Легкий» тариф и почему сотрудники досмотра охотятся за пауэрбанками.

Первое, что видят пассажиры в зоне досмотра, — металлические ограничители. Официально они называются калибраторами, но в народе их прозвали «клетками». Туда пихают рюкзаки и сумки, которые пассажиры мечтают взять в салон. Генеральный директор туристической компании АРТ-ТУР Дмитрий Арутюнов в беседе с «Ямал-Медиа» подтвердил: именно ручная кладь — главный источник стресса на регистрации. По его словам, нормами утверждается как вес, так и габариты. Если багаж не входит в клетку по высоте или ширине — его попросят сдать в багаж.

И здесь начинается самое интересное. Многие путешественники привыкли считать, что билет уже подразумевает место в трюме. Однако на тарифах некоторых авиакомпаний, включая популярного среди северян перевозчика, багаж может быть платным или вовсе отсутствовать. Главный совет от Арутюнова звучит жестко: не читайте форумы, звоните перевозчику. Важно получить прямую консультацию от работников компании.

Правила игры от авиакомпании «Ямал»

Перевозчик, на котором летает большинство жителей ЯНАО, устанавливает четкую иерархию вещей. Габариты сдаваемого багажа не должны превышать 203 см по сумме трех сторон (иначе это уже негабарит). Для рюкзака в салоне планка ниже — 120 см.

Вот главная юридическая тонкость, о которой спотыкаются туристы: объединять платные места багажа с бесплатными или спаривать две отдельные упаковки в одну запрещено. То есть скотчем нельзя примотать сумку к чемодану, даже если вместе они все еще весят 20 кг.

Что можно зажать в руках: список подарков от перевозчика

Пока попутчики в очереди сверлят взглядом, пассажир имеет полное право бесплатно пронести в салон помимо основной ручной клади целых 11 категорий вещей. Самые хитрые позиции из списка:

Рюкзак (до 5 кг) или дамскую сумку.

Верхнюю одежду (в Ямале про то, что пальто занимает место, напоминать излишне).

Букет цветов (для романтиков, летящих с цветами в Сочи).

Один набор ракеток для большого тенниса. Правда, с условием: общий вес ручной клади + ракетки не должен превышать норму по тарифу. Физика и спорт идут рука об руку.

Игрушки из «Дьюти Фри» в запечатанном пакете. Вскрыть его до посадки — значит поплатиться.

Черный список: что обнулит отпуск еще на земле

Правила безопасности беспощадны к бытовым привычкам. Полностью запрещены взрывчатка и газы — это очевидно. Но есть и бытовые убийцы хорошего настроения:

Литиевые батареи. С этого года (и в обозримом будущем) пауэр-банки, запасные аккумуляторы для дронов и электронные сигареты — строго в ручную кладь. В багаже они могут стать причиной возгорания. Заряжать гаджеты от них в полете тоже категорически нельзя.

Жидкости. Правило «100 мл» никто не отменял. Исключение — лекарства и детское питание, но их придется показывать с документами.

Продукты. Многие ямальцы везут домой рыбу или строганину. Формально на борт запрещено проносить мясную и рыбную продукцию без герметичной упаковки. Взяли вареную колбасу в фольге — могут заставить съесть на месте или выбросить.

Отдельная история: оружие и велосипеды

В авиакомпании предупредили, что если пассажир охотник, то явиться на регистрацию нужно минимум за 1,5 часа до вылета. Оружие принимают только в разряженном виде и при наличии «зеленой» бумажки — лицензии. Патронов — не больше 5 кг и до 1000 штук. Сверх этого груз пойдет через терминал опасных грузов, что долго и дорого.

А вот велосипед, самокат или снаряжение для гольфа (да, на Ямале любят гольф, несмотря на вечную мерзлоту) можно провезти за отдельную плату — от 1,5 до 3 тысяч рублей. Музыкальные инструменты — исключение: если скрипка лезет в ручную кладь, она летит бесплатно.

Что делать, если чемодан разорвало лентой аэропорта?

Эксперт напоминает главное правило злого (но честного) туриста: не отходите от багажной ленты с разорванным чемоданом. Нужно идти в службу розыска багажа прямо в зале прилета. Сотрудники обязаны составить акт о повреждении (PIR). На это есть всего несколько минут, пока пассажир не покинул зону выдачи.

Затем в течение полугода (для перелетов внутри России) к перевозчику отправляется заявление, посадочный талон, багажная бирка и фото порванного колеса. Компенсацию получают единицы, но попытаться стоит.

Советы бывалых от Дмитрия Арутюнова:

Вместо того чтобы тащить полгардероба в тундру или на юг, эксперт по туризму рекомендует действовать хладнокровно:

Покупая билет, сразу добавляйте багаж онлайн. В аэропорту за перевес берут в два раза больше, иногда штраф достигает 5 тысяч рублей за лишние килограммы.

Берите ручную кладь «по самый борт». Компактная упаковка — друг экономного путешественника.

И главное: если поездка длится меньше двух недель, задумайтесь. «Иногда проще постирать футболку в раковине отеля, чем платить за чемодан с „запасными“ трусами», — резюмирует Арутюнов.

Впрочем, стоит отметить, что у авиакомпаний могут отличаться размеры багажа и габариты: все это важно выяснять еще на этапе покупки билета.

