Подмосковные спортсмены завоевали девять медалей на чемпионате России по синхронному плаванию

Представители Подмосковья завоевали девять медалей на чемпионате России по синхронному плаванию — три золотые, одну серебряную и пять бронзовых. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Анастасия Никитенко и Яна Ковальчук завоевали две золотые награды, они выступили в дисциплине «дуэт» и «дуэт — техническая программа» среди женщин. Кроме того, победу в дисциплине «группа» среди женщин одержали Екатерина Акчибаш, Ксения Акчибаш, Марина Белова, Яна Ковальчук, Дарья Кожевникова, Станислава Прокофьева, Анна Супрунюк, Алина Щежина, Анастасия Никитенко, Виктория Сидоренко, Софья Бабиченко и Александра Воронова.

Победители и призеры являются воспитанниками Училища олимпийского резерва № 4 (Чехов) и СШОР по водным видам спорта (Руза) и представляют областной Центр олимпийских видов спорта. Соревнования проходят в Екатеринбурге (Свердловская область) в рамках федеральной программы «Спорт России».

