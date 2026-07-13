Бывшему гендиректору «Торпедо» дали два года тюрьмы за подкуп судей
Бывший гендиректор «Торпедо» Скородумов получил два года тюрьмы за подкуп судей
Фото: [ФК «Торпедо»]
Бывший гендиректор московского «Торпедо» Валерий Скородумов приговорен к двум годам лишения свободы по делу о подкупе арбитров, сообщают СМИ из зала суда.
Кроме того, Скородумов три года не сможет заниматься деятельностью, связанной с футболом, на протяжении трех лет.
Следствие длилось более года. В июне прошлого года Скородумова и совладельца «Торпедо» Леонида Соболева заключили по стражу. В октябре Соболев был освобожден.
Скородумов полностью признал свою вину. Сообщалось, что деньги от него получали 13 арбитров. Суммы за обеспечение необходимого результата варьировались от ₽500 тыс. до ₽3 млн.
«Торпедо» по итогам сезона-2024/25 завоевало право играть в РПЛ, но из-за скандала о взятках было вновь отправлено в Первую лигу. По итогам турнира команда заняла девятое место.
Ранее стало известно, что перед началом сезона в Первой лиге ивановский «Текстильщик» подписал 27 новых футболистов за два дня.