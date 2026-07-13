«Текстильщик» почти полностью сменил состав перед стартом в Первой лиге

Футбольный клуб «Текстильщик» из Иванова, завоевавший право играть в Первой лиге, почти полностью сменил свой состав. За два дня клуб объявил о подписании 27 новых игроков, расставшись до этого с 27 футболистами.

В бой новую бригаду поведет экс-тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов, подписавший с «Текстильщиком» годичный контракт перед началом сезона. Шестерых игроков клуб из Иванова взял в аренду, остальных подписал в качестве свободных агентов.

Сразу 13 футболистов пришли из «Чайки» (Песчанокопское). Среди новичков числится и сын главного тренера Данил. Также можно отметить защитника Егора Гузеева, арендованного у московского «Спартака», и голкипера Семена Фадеева, одолженного у «Пари НН».

Дебютный матч в Первой лиге «Текстильщик» проведет 13 июля — в гостях с тульским «Арсеналом». С побед в турнире уже стартовали «Уфа», «Пари НН», костромской «Спартак», «Енисей» и «Велес».

Ранее стало известно, что костромской «Спартак» поменял тренерский штаб за день до начала чемпионата.