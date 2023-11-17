Бывший депутат Худяков назвал способы покаяния возвращающихся в Россию звезд

Отдельные уехавшие из нашей страны после начала спецоперации звезды публично ностальгируют по родине. Экс-депутат нижней палаты парламента Роман Худяков рассказал, какой покаятельный ритуал должны они провести, чтобы получить прощение. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что все так называемые звезды-эмигранты должны понимать, что чем больше они отрабатывают сценарий НАТО, тем меньше шансов вернуться в Россию.

По мнению парламентария, возвращающиеся артисты должны поехать в зону спецоперации, где нужно провести выступление для военнослужащих и публично оказать поддержку.

Он подчеркнул, что это касается только тех звезд, которые не наговорили лишнего.