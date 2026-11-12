Россияне отметились тремя голами в матче НХЛ

Дубль Барбашева принес «Вегасу» победу в матче с «Ютой»

Культура и спорт

Фото: [НХЛ]

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» на своей площадке обыграли «Юта Маммот» со счетом 5:3. Героем матча стал российский нападающий «Рыцарей» Иван Барбашев.

Россиянин забросил третью и четвертую шайбы в сезоне. Особенно красивым получился его второй гол, ставший победным, забитый после сольного хода, в ходе которого Барбашев обыграл Михаила Сергачева.

Сергачев набранными очками не отметился, а вот его партнер по обороне «Юты» Дмитрий Симашев забросил четвертую шайбу в сезоне.

Барбашев был признан второй звездой матча. Первую звезду получил его партнер по команде нападающий Виктор Олофссон, набравший 3 (1+2) очка.

Ранее нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров оформил свой восьмой хет-трик в карьере.

Читайте также

«Конечно, нас должны допустить»: Капризов поспорил с финским журналистом

«Конечно, нас должны допустить»: Капризов поспорил с финским журналистом

«Присвоил все средства»: Волочкова разорвала контракт с менеджером Николаевым

«Присвоил все средства»: Волочкова разорвала контракт с менеджером Николаевым

Стало известно, за сколько Стас Ярушин готов выступить в образе зомби на Хеллоуин

Стало известно, за сколько Стас Ярушин готов выступить в образе зомби на Хеллоуин

41-летняя Екатерина Варнава поблагодарила поклонников в Израиле после шоу

41-летняя Екатерина Варнава поблагодарила поклонников в Израиле после шоу

«Огромная утрата»: Харатьян прокомментировал смерть Федосеевой-Шукшиной

«Огромная утрата»: Харатьян прокомментировал смерть Федосеевой-Шукшиной

Не просто липосакция: Дана Борисова решилась на абдоминопластику из-за диастаза

Не просто липосакция: Дана Борисова решилась на абдоминопластику из-за диастаза

В Сергиевом Посаде и Долгопрудном состоятся финальные показы Всероссийского тура спектакля «Чучело»

В Сергиевом Посаде и Долгопрудном состоятся финальные показы Всероссийского тура спектакля «Чучело»

В ЦСКА пожаловались на ранее начало матча с «Оренбургом»: после предыдущей игры пройдет менее трех суток

В ЦСКА пожаловались на ранее начало матча с «Оренбургом»: после предыдущей игры пройдет менее трех суток

«Из любого ничтожества делают звезду»: Юрий Лоза раскритиковал российский шоу-бизнес

Собчак устроила тусовку во дворе по случаю своего 45-летия

Собчак устроила тусовку во дворе по случаю своего 45-летия

«Готова лететь хоть 30 часов»: Трусова рассказала, как будет добираться на этапы Гран-при

«Готова лететь хоть 30 часов»: Трусова рассказала, как будет добираться на этапы Гран-при

«Вы — мои ангелы-хранители»: Олег Винник спустя 11 лет после катастрофы над Синаем обратился к погибшей жене и детям

«Вы — мои ангелы-хранители»: Олег Винник спустя 11 лет после катастрофы над Синаем обратился к погибшей жене и детям

Добавьте mosregtoday.ru в избранное