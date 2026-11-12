Россияне отметились тремя голами в матче НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» на своей площадке обыграли «Юта Маммот» со счетом 5:3. Героем матча стал российский нападающий «Рыцарей» Иван Барбашев.

Россиянин забросил третью и четвертую шайбы в сезоне. Особенно красивым получился его второй гол, ставший победным, забитый после сольного хода, в ходе которого Барбашев обыграл Михаила Сергачева.

Сергачев набранными очками не отметился, а вот его партнер по обороне «Юты» Дмитрий Симашев забросил четвертую шайбу в сезоне.

Барбашев был признан второй звездой матча. Первую звезду получил его партнер по команде нападающий Виктор Олофссон, набравший 3 (1+2) очка.

Ранее нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров оформил свой восьмой хет-трик в карьере.