В квартале «Белая Дача парк» в Котельниках построят детский сад на 300 мест

Компания ПИК возводит третий детский сад в квартале «Белая Дача парк» в Котельниках, на стройплощадке завершается основной этап строительства - кровельные работы подходят к концу, продолжается монтаж инженерных систем. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Учреждение рассчитано на 300 мест, его общая площадь составит более 6,1 тыс. кв. м. Его смогут посетить девять групп по 25 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, включая отдельную группу для малышей до трех лет. Для них обустроят игровые комнаты и залы для занятий музыкой, физкультурой, кабинет логопеда. Во дворе детского сада — площадки с безопасным покрытием для активных игр на свежем воздухе, теневые навесы и зоны для спокойных игр.

В квартале в общей сложности появятся поликлиника, пять детских садов, два из них уже открыты и две школы, одна уже открыта. По территории проекта проходит широкий пешеходный бульвар для отдыха и прогулок.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

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