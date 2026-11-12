Фейерверк рядом с МЧС: ночной салют в Новосибирске напугал горожан в режиме БПЛА‑опасности

Вечером 11 ноября в Новосибирской области в третий раз за сутки объявили режим беспилотной опасности. Позже выяснилось, что поводом послужил не местный инцидент: режим заработал в соседней Омской области, а на Новосибирскую его распространили автоматически. Вскоре жители центра города услышали звуки, которые многие приняли за выстрелы, сообщил atas.info.

В социальных сетях часть горожан предположила, что над городом работает ПВО. Однако, как выяснилось, источником шума стал фейерверк, запущенный неподалеку от улицы Фабричной. На кадрах, которые опубликовал один из местных жителей, видно: салют стартует возле бизнес-центра на улице Спартака. Именно там на прошлой неделе сотрудники Росгвардии задерживали голого дебошира. При этом площадка расположена в непосредственной близости от здания МЧС, которое как раз рассылало горожанам предупреждения о беспилотной опасности.

По данным издания, Новосибирская область входит в число регионов, где запускать фейерверки при режиме БПЛА-опасности, а также во время действия особых противопожарных и антитеррористических ограничений категорически запрещено. Причина в том, что хлопки и вспышки в период повышенной готовности способны дезинформировать жителей и помешать работе оперативных служб.

По информации издания, за нарушение правил поведения при режиме повышенной готовности гражданам грозит штраф от ₽1 тыс. до ₽30 тыс.

Ранее сообщалось, что после восьми часов режима беспилотной опасности в Омске начались перебои со связью и интернетом.