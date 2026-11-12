В Московской области рассказали о лесопожарной обстановке
Комлесхоз Подмосковья рассказал о лесопожарной обстановке
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
До конца рабочей недели, 12 и 13 ноября, на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Волоколамском, Истринском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах – I класс, в субботу, 14 ноября, на всей территории - I класс пожарной опасности. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.
Температура воздуха днем в этот период составит 0...+4 градусов, ночью – -3...+7. Синоптики обещают переменную облачность, осадки в смешанной фазе – дождь со снегом.
Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.