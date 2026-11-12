«Не можем выйти из подъезда, дежурим у щитовой по ночам»: жители Красноярска массово жалуются, как их годами топит

Разговор о потопах стал главным на встрече главы Красноярска Сергея Верещагина с жителями Кировского района. Мероприятие прошло в среду, 11 ноября, в кинотеатре «Мечта», и горожане использовали его, чтобы поднять самую острую тему — регулярные подтопления дворов и подвалов, сообщил prmira.ru.

По словам жителей, в дожди и при таянии снега некоторые улицы и проезды между ними заливает настолько, что они становятся похожи на реки. Потоки воды доходят до домов, затапливая придомовую территорию и подвалы. Причину горожане видят в отсутствии ливневой канализации. Люди отметили, что у них не всегда есть возможность выйти из подъезда. По словам горожан, на некоторых участках проблема не решается около 10 лет.

«Наш дом безобразно топит, мы 10 лет бьемся»; «Вся вода идет к нашему дому. Невозможно выйти из подъездов»; «Когда дождь, то вода выше колеса машины», — сообщили местные жители.

Мэр признал: средств на кардинальное решение проблемы нет. В качестве альтернативы он предложил обустраивать на выездах с главной улицы невысокие асфальтовые барьеры — они будут задерживать воду на дороге и не дадут ей уходить во дворы.

«Надо ее (проблему. — Прим. ред.) комплексно решать, но пока у нас больших ресурсов на эти цели нет. Будем обходиться пока быстрыми решениями, которые позволят нам хотя бы в моменте снять проблему подтопления, — произнес Сергей Верещагин.

Отдельно высказалась жительница улицы, где после каждого дождя разливается озеро. Она обратила внимание на парадокс: город отказывается вкладываться в ливневки, но при этом регулярно тратит деньги на откачку воды с улиц. Глава города ответил, что других вариантов пока нет, поэтому воду продолжат откачивать.

Ранее сообщалось, что в Тюмени потратят ₽7,37 млн на охрану сливных станций от нелегальных сбросов.