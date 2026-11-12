Новогодний стол‑2027: умеренный, теплый, по-домашнему вкусный — разбираем меню под символ года

Актуально

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Людмила Матвиенко]

До полуночи 31 декабря еще далеко, а запасливые хозяйки уже достают блокноты: праздничное меню продумывают заранее. По восточному календарю наступающий год покровительствует Огненной (Красной) Козе — и составители гороскопов уверяют, что период будет мягким, теплым и щедрым на творческие идеи, сообщил mkset.ru. Редакция издания разобралась, какие блюда впишутся в «характер» года и что советуют профессиональные повара.

Характер хозяйки праздника: каким обещает быть год Козы

Астрологи рисуют 2027‑й как период размеренного развития: без потрясений, конфликтов и спешки. Коза не приемлет агрессии и суеты, зато благосклонна к тем, кто занимается домашним очагом, семьей и любимым делом. Отсюда и пожелания к застолью — оно должно быть душевным, без грандиозных излишеств.

Считается, что год особенно благосклонен к трем сферам:

·        семья и дом — отличный период для бракосочетаний, пополнения в семействе, ремонта и переезда;

·        творчество — художникам, музыкантам, писателям и дизайнерам судьба сулит вдохновение;

·        отношения — теплое взаимопонимание обещает стать важнее пустых перепалок.

Поскольку Коза — животное домашнее, знатоки фэншуй советуют встречать праздник в узком кругу родных, без пафоса и «выходного платья» — во всех смыслах.

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая]

Любимые угощения символа года

По поверьям, Козе приходятся по нраву простые и натуральные продукты: молочное, злаки, зелень, овощи и фрукты. Дополнительный акцент — «огненный» красный цвет: его можно вплести и в сервировку, и в сами блюда. Удачные находки — томаты, красный болгарский перец, гранатовые зерна, ягодные морсы.

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Меньше — значит лучше: современный подход к меню

Профессиональные повара давно расходятся с менталитетом «девяностых», когда стол заставляли десятками тарелок. Сегодня в моде рациональность: несколько закусок, один салат, горячее и десерт. Хозяйке так проще, а еда не скисает в холодильнике неделями.

В список «по духу года» попадают:

·        сырная тарелка — молочные продукты приятны символу года;

·        свежие овощные закуски;

·        каши, булгур, кускус — злаковый гарнир считается знаком изобилия;

·        домашняя выпечка — пироги и булочки олицетворяют достаток;

·        фрукты — особенно яблоки и виноград.

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Эльвира Сафина]

Классика на новый лад: перекраиваем любимые салаты

Расставаться с «Оливье» не обязательно — кулинары лишь предлагают освежить рецепт. Замените докторскую колбасу курицей или креветками, а часть майонеза — греческим йогуртом: вкус останется узнаваемым, но блюдо станет легче.

В «огненную» палитру года отлично вписывается «Гранатовый браслет» с его рубиновыми зернами. А тем, кто хочет угодить символу максимально, стоит присмотреться к салату из печеной свеклы, феты и грецких орехов — ярко, просто и в нужной цветовой гамме.

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]

Главное блюдо вечера: традиции и здравый смысл

Декабрьский спор «курица или мясо» разгорается ежегодно. Диетологи призывают не нагружать организм жирным и советуют запекать птицу или рыбу — празднично и без тяжести для желудка.

Есть и символические расклады: рыба издавна ассоциируется с деньгами и достатком, зерновые — с изобилием, свежая выпечка — с благополучием семьи. Мясоедам подойдет рулет или свинина, запеченная с черносливом: выглядит нарядно и готовится накануне, освобождая время на 31 декабря.

Важная оговорка: козлятину и баранину в этот год на стол лучше не ставить — грех «обижать» покровителя.

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]

Ритуалы на удачу: от четного числа блюд до красного наряда

Народные приметы и восточные обычаи складываются в короткий список:

·        подайте на стол четное количество блюд — к достатку;

·        не доедайте все подчистую — немного еды оставляют «на будущий год»;

·        встречайте праздник без долгов и с чистым домом;

·        выберите в наряд красный или оранжевый — в цвет огненной стихии.

Психологи относятся к таким традициям без скепсиса: они работают не магией, а как настрой на позитив и способ проявить внимание к близким.

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Елена Никольская]

Короткий чек‑лист: что готовить можно, а что — не стоит

Под запретом в этот год всего пара позиций: козлятина и баранина. А вот острые специи приветствуются — огненная стихия только рада перченым блюдам.

Смело включайте в меню:

·        любую птицу, рыбу и морепродукты;

·        молочку и кисломолочные продукты;

·        каши и домашнюю выпечку;

·        сезонные овощи и фрукты.

И главный рецепт от поваров, не имеющий отношения к астрологии: готовьте то, что любит ваша семья. Год Козы — про уют и заботу, а самое вкусное блюдо — то, что собирает за столом родных людей.

Ранее сообщалось, во сколько обойдется праздник семье из четырех человек.

Актуально

Читайте также

Новогодние огни без пожара: эксперт назвал главные правила выбора гирлянды для дома и улицы

Новогодние огни без пожара: эксперт назвал главные правила выбора гирлянды для дома и улицы

Не встречайте год Огненной Козы: священник из Подмосковья объясняет, какой дух стоит за этим символом

Не встречайте год Огненной Козы: священник из Подмосковья объясняет, какой дух стоит за этим символом

Огненная хозяйка 2027 года: чего ждать от Красной Козы и как задобрить капризный символ на Новый год

Огненная хозяйка 2027 года: чего ждать от Красной Козы и как задобрить капризный символ на Новый год

Три образа, папье-маше и золотистый свет: как рождается новогодняя коллекция Федоскино

Три образа, папье-маше и золотистый свет: как рождается новогодняя коллекция Федоскино

Добавьте mosregtoday.ru в избранное