Новогодний стол‑2027: умеренный, теплый, по-домашнему вкусный — разбираем меню под символ года

До полуночи 31 декабря еще далеко, а запасливые хозяйки уже достают блокноты: праздничное меню продумывают заранее. По восточному календарю наступающий год покровительствует Огненной (Красной) Козе — и составители гороскопов уверяют, что период будет мягким, теплым и щедрым на творческие идеи, сообщил mkset.ru. Редакция издания разобралась, какие блюда впишутся в «характер» года и что советуют профессиональные повара.

Характер хозяйки праздника: каким обещает быть год Козы

Астрологи рисуют 2027‑й как период размеренного развития: без потрясений, конфликтов и спешки. Коза не приемлет агрессии и суеты, зато благосклонна к тем, кто занимается домашним очагом, семьей и любимым делом. Отсюда и пожелания к застолью — оно должно быть душевным, без грандиозных излишеств.

Считается, что год особенно благосклонен к трем сферам:

· семья и дом — отличный период для бракосочетаний, пополнения в семействе, ремонта и переезда;

· творчество — художникам, музыкантам, писателям и дизайнерам судьба сулит вдохновение;

· отношения — теплое взаимопонимание обещает стать важнее пустых перепалок.

Поскольку Коза — животное домашнее, знатоки фэншуй советуют встречать праздник в узком кругу родных, без пафоса и «выходного платья» — во всех смыслах.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая ]

Любимые угощения символа года

По поверьям, Козе приходятся по нраву простые и натуральные продукты: молочное, злаки, зелень, овощи и фрукты. Дополнительный акцент — «огненный» красный цвет: его можно вплести и в сервировку, и в сами блюда. Удачные находки — томаты, красный болгарский перец, гранатовые зерна, ягодные морсы.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Меньше — значит лучше: современный подход к меню

Профессиональные повара давно расходятся с менталитетом «девяностых», когда стол заставляли десятками тарелок. Сегодня в моде рациональность: несколько закусок, один салат, горячее и десерт. Хозяйке так проще, а еда не скисает в холодильнике неделями.

В список «по духу года» попадают:

· сырная тарелка — молочные продукты приятны символу года;

· свежие овощные закуски;

· каши, булгур, кускус — злаковый гарнир считается знаком изобилия;

· домашняя выпечка — пироги и булочки олицетворяют достаток;

· фрукты — особенно яблоки и виноград.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Эльвира Сафина ]

Классика на новый лад: перекраиваем любимые салаты

Расставаться с «Оливье» не обязательно — кулинары лишь предлагают освежить рецепт. Замените докторскую колбасу курицей или креветками, а часть майонеза — греческим йогуртом: вкус останется узнаваемым, но блюдо станет легче.

В «огненную» палитру года отлично вписывается «Гранатовый браслет» с его рубиновыми зернами. А тем, кто хочет угодить символу максимально, стоит присмотреться к салату из печеной свеклы, феты и грецких орехов — ярко, просто и в нужной цветовой гамме.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова ]

Главное блюдо вечера: традиции и здравый смысл

Декабрьский спор «курица или мясо» разгорается ежегодно. Диетологи призывают не нагружать организм жирным и советуют запекать птицу или рыбу — празднично и без тяжести для желудка.

Есть и символические расклады: рыба издавна ассоциируется с деньгами и достатком, зерновые — с изобилием, свежая выпечка — с благополучием семьи. Мясоедам подойдет рулет или свинина, запеченная с черносливом: выглядит нарядно и готовится накануне, освобождая время на 31 декабря.

Важная оговорка: козлятину и баранину в этот год на стол лучше не ставить — грех «обижать» покровителя.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова ]

Ритуалы на удачу: от четного числа блюд до красного наряда

Народные приметы и восточные обычаи складываются в короткий список:

· подайте на стол четное количество блюд — к достатку;

· не доедайте все подчистую — немного еды оставляют «на будущий год»;

· встречайте праздник без долгов и с чистым домом;

· выберите в наряд красный или оранжевый — в цвет огненной стихии.

Психологи относятся к таким традициям без скепсиса: они работают не магией, а как настрой на позитив и способ проявить внимание к близким.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Елена Никольская ]

Короткий чек‑лист: что готовить можно, а что — не стоит

Под запретом в этот год всего пара позиций: козлятина и баранина. А вот острые специи приветствуются — огненная стихия только рада перченым блюдам.

Смело включайте в меню:

· любую птицу, рыбу и морепродукты;

· молочку и кисломолочные продукты;

· каши и домашнюю выпечку;

· сезонные овощи и фрукты.

И главный рецепт от поваров, не имеющий отношения к астрологии: готовьте то, что любит ваша семья. Год Козы — про уют и заботу, а самое вкусное блюдо — то, что собирает за столом родных людей.

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