После восьми часов режима беспилотной опасности: в Омске начались перебои со связью и интернетом

Утро 12 ноября началось для жителей Омской области с проблем со связью: городские паблики заполнили сообщения о нестабильном мобильном интернете. География жалоб — от разных районов Омска до области, сообщил gorod55.ru.

По данным издания, всплеск обращений совпал с моментом, когда в регионе перестал действовать режим беспилотной опасности: сигналы пошли сразу после его завершения, а к утру их стало заметно больше. В селе Лузино Омского района накануне все работало штатно, теперь же доступ ограничен — открываются только ресурсы из разрешенного перечня. Похожую картину наблюдают и на севере области.

«А когда интернет включат?»; «Интернет сегодня будет?» — такие комментарии оставляют пользователи Сети.

По информации издания, сервис Downdetector зафиксировал 167 обращений из региона за сутки. В основном они касаются мобильного интернета и операторов связи.

«В Тевризе вчера вечером вообще не работал интернет, но связь была — можно было позвонить», — рассказали читатели Городу55.

Официальное объяснение перебоев — введенные меры безопасности. По данным издания: накануне в области объявляли режим беспилотной опасности, он длился восемь часов — с 15:36 до 23:45. Уже вечером жители начали сообщать об отключении интернета и проблемах со связью.

«Временные ограничения мобильного интернета, которые могут наблюдаться в Омске, связаны с обеспечением безопасности», — сообщила Городу55 пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева.

Ранее сообщалось, что в Минэнерго назвали причины отключений света в Подмосковье.