Корейская фигуристка хочет обратиться в суд из-за травли: ранее ее обвиняли в домогательствах к подростку

Корейская фигуристка Ли Хэ Ин намерена обратиться в суд из-за травли. Об этом сообщило агентство DJ Management, представляющее интересы спортсменки.

Летом 2024 года фигуристку, которой на тот момент было 19 лет, обвинили в домогательствах к 15-летнему подростку во время тренировочных сборов. Союз конькобежцев Южной Кореи отстранил Ли Хэ Ин на три года, но затем был вынужден снять отстранение, так как суд счел обвинения неубедительными. Однако спокойной жизнь спортсменки после этого не стала.

«Злонамеренная клевета, оскорбления, сексуальные домогательства и распространение ложной информации, направленной против спортсменки, продолжались в течение длительного времени в онлайн-сообществах, на сайтах, в социальных сетях, на видеоплатформах и в личных сообщениях», — говорится в заявлении агентства.

DJ Management готовит ряд исков в суд, а в некоторых случаях может потребовать денежную компенсацию за моральный ущерб.

Ли Хэ Ин является двукратным серебряным призером чемпионата мира — в одиночных и командных выступлениях, а также чемпионкой четырех континентов. Все эти успехи пришлись на 2023 год.