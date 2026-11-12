Цены на топливо в рознице пошли вниз. Такой результат дали осенняя стабильность на НПЗ и запрет на экспорт дизельного топлива. Эксперт Дмитрий Скрябин рассказал, чего стоит ожидать от рынка в ближайшее время, сообщил oilcapital.ru.

По данным Росстата, АИ-95 достиг максимума 5 октября 2026-го — ₽81,03 за литр в среднем по стране, а ко 2 ноября литр стоил уже ₽77,08: за месяц бензин подешевел почти на 5%. Дизель пиковал 20 июля 2026 года на отметке ₽93,54 за литр, а к 2 ноября средняя цена опустилась до ₽86,38 — на 7,7% ниже исторического максимума.

«Крекинг-спреды (разница между стоимостью сырой нефти и готовой продукцией — Прим. ред.) по бензину и дизельному топливу этой осенью примерно в два раза выше, чем год назад. По историческим меркам их текущие значения остаются очень высокими как в России, так и на глобальном рынке. Соответственно, говорить о существенном негативном влиянии октябрьского снижения доходности на финансовые результаты нефтяных компаний не приходится.

По информации издания, падение показателя в новостях обычно подают негативно, но многое, как считает эксперт, зависит от точки отсчета: относительно сентября и августа, когда доходность доходила до ₽37,1 тыс., спад действительно заметен. При этом за год — с августа 2025-го по август 2026-го — доходность оптовых продаж бензина выросла втрое. Нормой такие цифры не назовешь: резкий скачок маржинальности произошел только в июле 2026-го, когда она прибавила 80% к июньским ₽20,4 тыс. В январе 2026-го доходность НПЗ составляла ₽9,8 тыс. на тонну нефти, а в августе 2025-го — около ₽12 тыс.

«На стоимость топлива может повлиять общее увеличение издержек нефтяных компаний, в том числе индексация тарифов ЖКХ с октября. Часть этих дополнительных затрат может быть переложена в конечные цены на топливо», — рассказал эксперт.

Дмитрий Скрябин считает: ничего страшного в снижении доходности нет. Но снижение розничных цен, по его предупреждению, может оказаться недолгим — предпосылки для подорожания сохраняются. И дело не только в возобновлении атак на НПЗ: нефтяникам придется собирать деньги с населения не только на энергоресурсы и незапланированный ремонт мощностей, но и из-за сокращения поступлений из бюджета», — пояснил специалист.

«Снижение цен на топливо в Европе приведет к сокращению демпферных выплат нефтяным компаниям. По нашим оценкам, выплата за октябрь, которая поступит в ноябре, может оказаться на ₽80–90 млрд меньше, чем выплата за сентябрь, перечисленная в октябре (₽415 млрд)», — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области выставили на продажу склад нефтепродуктов за ₽1,17 млрд.