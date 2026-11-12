Рынок новостроек: почему цены не упадут, а слабых застройщиков ждет поглощение

По мнению экспертов, сегмент новостроек переживает непростые времена: спрос остыл, ипотека подорожала, а риски для застройщиков растут. Казалось бы, избыток предложения должен давить на цены, но в новостройках все сложнее, чем на вторичке. Девелопер не вправе выставлять квартиры по произвольной цене — на его решения влияют стоимость заемных средств и условия проектного кредитования.

«При системе эскроу деньги покупателей поступают на специальные счета и становятся доступны застройщику после выполнения предусмотренных законом условий. До этого строительство финансируется преимущественно за счет банковского кредита», — поясняет аналитик агентства «Центр Недвижимости» Павел Сергеев.

По мнению специалистов, многое зависит от наполнения эскроу-счетов: чем лучше продажи, тем дешевле обходится проектное финансирование. Когда спрос падает, финансовая нагрузка увеличивается, а пространство для масштабного снижения цен сужается.

«Я не жду быстрого и повсеместного снижения цен, поскольку обязательства перед банками и высокая стоимость строительства ограничивают возможность резко демпинговать. Но девелоперы будут активнее использовать точечные инструменты, такие как рассрочки, субсидирование ставки, отделка „под ключ“, более компактные и доступные планировки. Ждать можно консолидации: сильные девелоперы будут выкупать активы, проекты и площадки у тех, кто не выдержит финансовую нагрузку», — полагает генеральный директор агентства PR Dev Алла Аксенова.

Еще один риск — долги, считают специалисты. По данным «Сбера», за год число обращений девелоперов за реструктуризацией кредитов выросло примерно на 47%: проекты подорожали, а сроки финансирования приходится продлевать. В первую очередь трудности настигнут тех, кто покупал землю и запускал проекты в расчете на дешевые кредиты и быстрые продажи.

Ранее сообщалось, что в Курортном районе Петербурга выставили на продажу «хрущевку» за ₽17,5 млн.