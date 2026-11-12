В ЖК «Апрелевка Клаб» в Наро-Фоминском построят котельную

Девелоперу ФСК Family (входит в ГК ФСК) выдали разрешение на строительство котельной в жилом комплексе «Апрелевка Клаб» в Наро-Фоминском округе. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Одноэтажное здание площадью 282,59 кв. м будет частью инженерной инфраструктуры проекта и сможет обеспечивать теплоснабжение, а также горячее водоснабжение жилых домов. Комплекс предусматривает 15 четырех- и пятиэтажных домов клубного формата на 3 460 квартир. В составе социальной инфраструктуры предусмотрены школа с образовательной программой при участии МГИМО, детский сад, поликлиника и школа искусств, занятия в которой будут вести выпускники МГАХИ имени В. И. Сурикова.

Там также появятся физкультурно-оздоровительный комплекс, торговый центр и соседский центр с тренажерным залом, коворкингом, лекторием и детской игровой комнатой. Ввод первой очереди запланирован на III квартал 2027 года, завершение всего проекта — на III квартал 2034 года.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.