Минтранс Подмосковья рассказал о дорожной обстановке утром
Минтранс Подмосковья: загруженность дорог составила шесть баллов
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
Утром в четверг, 12 ноября, загруженность дорог Подмосковья составила шесть баллов, на них зафиксировано свыше 1 млн автомобилей, что на 1,8% больше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В основном затруднения в движении наблюдаются на дорогах, следующих в сторону Москвы. В частности, пробки есть на трассах М-4 «Дон», М-2 «Крым» и М-9 «Балтия», Ленинградском, Ярославском, Щелковском шоссе. Кроме того, пробки есть на Носовихинском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
Водителей призвали соблюдать правила дорожного движения, избегать резких маневров и пропускать пешеходов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.