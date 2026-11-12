Жителям Подмосковья рассказали, какие цифровые сервисы доступны для получения медпомощи

В Подмосковье пациенты могут записаться на прием к врачу, управлять записью и получать медицинские консультации дистанционно, электронная медицинская карта позволяет жителям и врачу просматривать сведения о приемах, назначениях, анализах и проведенных исследованиях. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Записаться на прием или отменить запись можно как в мобильном приложении Добродел, так и на портале «Здоровье» или в чат-боте Денис в МАКС. Для уточнения информации граждане также могут записаться на телемедицинскую консультацию через портал «Здоровье», по телефону 122, через чат-бот Денис в МАКС, в приложении «Добродел:Телемедицина».

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.