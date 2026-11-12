Не замена уборке, а помощник: эксперт рассказала о плюсах и ограничениях подогреваемых тротуаров

В Казани запустили пилотный проект — пешеходные дорожки с электрообогревом. Юлия Антонова, исполнительный директор Национальной ассоциации зимнего содержания объектов инфраструктуры и транспорта и член Общественного совета при Росавтодоре, оценила инициативу как полезную: она покажет, на что способна технология в местном климате. Подогрев уменьшает риск гололеда и облегчает передвижение пешеходов, но это лишь дополнение к зимней уборке, а не ее замена, сообщил inkazan.ru.

Сама идея не нова. Антонова напомнила: в Москве подогреваемые тротуары существовали уже в начале 1960-х. В Петровских линиях применяли воздушный обогрев, на Кузнецком мосту — систему с жидким теплоносителем. В литературе описаны и объекты у здания Правительства Москвы на Тверской и возле Манежа. Так что казанский проект ценен не принципом, а проверкой технологии на конкретной территории и перспективой тиражирования.

«Подогреваемый тротуар — это технически жизнеспособное решение, но его эффективность определяется проектированием и эксплуатацией. Необходимы достаточная тепловая мощность, равномерный прогрев, автоматическое управление по температуре и наличию влаги, а также надежный отвод талой воды. Особенно важно исключить ситуацию, когда вода с обогреваемого участка поступает на холодное покрытие и замерзает. Система должна обеспечивать безопасность всего маршрута, включая примыкания, а не только отдельного теплого фрагмента», — говорит эксперт.

По информации эксперта, чтобы система работала, мощность и режим подбирают под температуру, ветер, интенсивность снегопада и тип покрытия. В сильный снегопад производительность снеготаяния ограничена расчетными возможностями, поэтому подогрев нужно сочетать с механической очисткой. Не лишним будет и резервный план содержания участка на случай отключения электричества или поломки.

Лучше всего адресное применение, считает специалист: лестницы, пандусы, уклоны, входы в социальные учреждения и загруженные пешеходные маршруты. Приоритет — места, где наледь особенно опасна, а уборка затруднена. Для больших площадей решение должно опираться на технико-экономический расчет.

«Главное ограничение масштабирования — не сам принцип обогрева, а стоимость его жизненного цикла. Помимо монтажа нужно учитывать подключение, оплату энергии, обслуживание автоматики, ремонт оборудования и восстановление покрытия. Экономический эффект следует сравнивать с расходами на обычное содержание сопоставимого участка и полученным повышением безопасности. Без данных о площади, мощности, тарифах и фактическом времени работы утверждать, что казанский проект окупится или окажется дешевле традиционной уборки, преждевременно», — считает Антонова.

Отдельного внимания, по словам Антоновой, заслуживает идея использовать тепло обратной сетевой воды, которую тоже обсуждают в Казани. Она перспективна при удачном расположении теплосетей и доступной мощности. Но считать такое тепло бесплатным нельзя: важны условия подключения, влияние на сеть и защита наружного контура от замерзания. В новой застройке это стоит оценивать еще на этапе проектирования.

Ранее сообщалось, что более 2 тыс. единиц спецтехники задействуют для уборки региональных дорог Подмосковья зимой.