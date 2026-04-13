«Я достигла дна»: Бритни Спирс добровольно легла в клинику после громкого ареста в Калифорнии

Певица Бритни Спирс добровольно отправилась в реабилитационный центр после ареста за вождение в состоянии опьянения, сообщает издание Daily Mail. По словам представителей звезды, она решила пройти лечение, осознав, что достигла «дна».

Инцидент произошел 4 марта в Калифорнии: артистку остановили после сообщения о неадекватном вождении, и, как утверждают власти, она находилась под воздействием алкоголя и препаратов. Источники отмечают, что проблемы с веществами, включая алкоголь и медикаменты, у нее наблюдаются уже много лет.

«Она понимает, что ее поведение было нездоровым, и действительно хочет получить помощь», — сообщил инсайдер. По его словам, решение также может положительно повлиять на предстоящее судебное разбирательство.

Поддержку певице оказывают ее сыновья от брака с Кевин Федерлайн, которые одобрили ее шаг. Программа рассчитана на 30 дней, но, как отмечают источники, она может остаться дольше.

«Это ее собственный выбор… она ставит свое психическое здоровье на первое место», — добавил источник.

Ранее артистка уже посещала встречи анонимных алкоголиков и открыто говорила о своих трудностях.