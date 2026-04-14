Голливудская звезда Николь Кидман решила обучаться на доулу смерти

Голливудская актриса Николь Кидман приняла решение пройти обучение на доулу смерти, сообщает The Voice. Это решение она приняла после смерти матери Джанелль, которая ушла из жизни в сентябре 2024 года. Кидман отметила, что хочет помогать другим людям в их последние дни жизни.

Доулы смерти оказывают эмоциональную, духовную и практическую поддержку неизлечимым больным, а также их семьям. Актриса призналась, что хочет следовать по стопам своего отца Энтони Кидмана, который в свое время занимался паллиативной помощью.

«Когда моя мама умирала, она была одинока, и семья могла сделать для нее очень немногое», — рассказала Кидман.

Она вспомнила, что ее мама была одинока в последние дни жизни, так как семья не могла уделять ей достаточно времени из-за учебы и карьеры. Для Кидман важно заботиться о людях не только в начале, но и в конце их пути.

Отец актрисы ушел из жизни в 2014 году. Его последние слова дочери были о том, что смысл жизни заключается в заботе о подрастающем поколении и упорстве.

Ранее звезда «Приколистов» Обри Плаза впервые заговорила о беременности на позднем сроке.