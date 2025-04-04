Бывший нападающий «Рубина» призвал русских футболистов не уезжать из страны

Сербский форвард выразил сожаление, что российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях, но не считает это достаточным поводом, чтобы уехать в Европу.

«В России есть все, что надо: хорошая зарплата, живешь в своей стране, говоришь на родном языке. Никуда не надо ехать! Что, они увидят за границей что-то лучше? Русские должны играть в России — здесь для них сделали все, чтобы они были звездами, жили хорошую, богатую жизнь», — сказал Деспотович.

Джордже Деспотович прославился в России не только своими голами и страстной игрой, но и острыми интервью, в которых критиковал тогдашних тренеров «Рубина» и «Арсенала» — Леонида Слуцкого и Олега Кононова.

Нападающий провел в РПЛ 88 матчей, в которых забил 28 голов и отдал 10 передач. В настоящее время 33-летний Деспот (именно так в России была написана его фамилия на майке) выступает за клуб «Борац» в чемпионате Боснии и Герцеговины. Команда идет на втором месте в турнире, а Деспотович с 13 голами делит второе место в списке лучших бомбардиров.

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