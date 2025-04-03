Полузащитник «Краснодара» выбирал между футболом и спецназом
Полузащитник «Краснодара» Черников: если бы не футбол, мог бы пойти в спецназ
Фото: [ФК «Краснодар»]
Полузащитник «Краснодара» и сборной России Александр Черников в интервью Sport 24 предположил, кем бы мог стать, если бы не футбол.
Черников рассказал, что его отец был спецназовцем и будущего футболиста воспитывал в строгости.
«Часто спрашивают — кем бы был, если бы не стал футболистом? Возможно, реально пошел бы в спецназ», — сказал полузащитник «Краснодара».
25-летний Черников за основу «быков» выступает с 2021 года. В этом сезоне он сыграл 28 матчей за «Краснодар» во всех турнирах, забил два мяча и отдал две передачи.
Черников — один из самых жестких футболистов в Российской премьер-лиге. В этом сезоне на его счету восемь желтых карточек — шесть в РПЛ и две в Кубке России. В минувшем сезоне полузащитник собрал 13 «горчичников».
Ранее стало известно, что воронежский «Факел» возглавил бывший тренер «Краснодара» Игорь Шалимов.