Полузащитник «Краснодара» выбирал между футболом и спецназом

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Александр Черников в интервью Sport 24 предположил , кем бы мог стать, если бы не футбол.

Черников рассказал, что его отец был спецназовцем и будущего футболиста воспитывал в строгости.

«Часто спрашивают — кем бы был, если бы не стал футболистом? Возможно, реально пошел бы в спецназ», — сказал полузащитник «Краснодара».

25-летний Черников за основу «быков» выступает с 2021 года. В этом сезоне он сыграл 28 матчей за «Краснодар» во всех турнирах, забил два мяча и отдал две передачи.

Черников — один из самых жестких футболистов в Российской премьер-лиге. В этом сезоне на его счету восемь желтых карточек — шесть в РПЛ и две в Кубке России. В минувшем сезоне полузащитник собрал 13 «горчичников».

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