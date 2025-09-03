Бывший пресс-атташе сборной объяснил, почему невозможно увольнение Карпина из «Динамо»

Футбольный комментатор и журналист, бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков объяснил, почему в ближайшее время не произойдет отставки Валерия Карпина с поста главного тренера «Динамо».

Наставник бело-голубых и сборной России сам дал пищу для разговоров о возможном увольнении, сказав после поражения от махачкалинского «Динамо» (0:1), что не исключает своей отставки.

«Контракт Карпина с «Динамо» защищен максимально. Обычно юристы, ведущие его дела, прописывают годовую зарплату в качестве компенсации за увольнение — для каждого клиента-тренера. Вряд ли у Карпина компенсация меньше. Ну и помимо финансовой ответственности есть личная — тех, кто утверждал эту кандидатуру», — пояснил Казаков.

Слухи об отставке Карпина журналист назвал не более чем «криками в саду».

Московское «Динамо» в семи матчах РПЛ набрало восемь очков и занимает лишь девятое место. В следующем туре бело-голубые сыграют со «Спартаком».