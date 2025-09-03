«Чего скромничать»: Рудковская перечислила свои достижения в фигурном катании после критики Тарасовой

Продюсер и генеральный директор академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская перечислила свои заслуги в фигурном катании, ответив на критику заслуженного тренера СССР Татьяна Тарасовой.

Рудковская на шоу Евгении Медведевой высказалась о тренере Этери Тутберидзе. Она отметила, что та не добилась никаких успехов в качестве спортсменки, но реализовала себя на тренерском поприще. Тарасова заявила, что Рудковская не имеет права критиковать Тутберидзе, поскольку «она в фигурном катании — никто».

«Когда я порой слышу странный вопрос — что я сделала для фигурного катания — удивленно хмыкаю. Тут на днях посчитала — за 5 лет немало вышло, чего скромничать», — написала Рудковская в телеграм-канале.

Она рассказала, что вместе с супругом Евгением Плющенко построила две ледовые арены в Москве и Подмосковье, уже восемь лет отвечает за развитие школ «Ангелов Плющенко», за 15 лет спродюсировала и поставила более 20 ледовых шоу, вкладывает свои деньги в развитие фигурного катания.

«Ну как будто бы право-то у меня есть, не так ли, друзья?» — заключила Рудковская.

Ранее Яна Рудковская оценила шоу олимпийской чемпионки Алины Загитовой «Ассоль».