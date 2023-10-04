Чемпионат мира по футболу-2030 пройдет на трех континентах

Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение провести чемпионат мира-2030 сразу на трех континентах и в шести странах, сообщается на сайте организации.

Таким образом федерация решила отпраздновать столетие чемпионатов мира по футболу. Первый такой турнир прошел в Уругвае в 1930 году.

Большую часть матчей примут Испания, Португалия и Марокко. Но по одному матчу решено отдать Уругваю, Аргентине и Парагваю. Матч-открытие состоится на стадионе «Сентенарио» в Монтевидео, откуда и пошла история мундиалей.

Чемпионаты мира по футболу выигрывали семь стран. Больше всего побед (5) у Бразилии, четырежды чемпионами становились немцы, по три раза – Италия и Аргентина, по два – Франция и Уругвай, одна победа на счету сборной Англии. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.