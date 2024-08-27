Четвертый велозаезд Gran Fondo прошел в подмосковном Серпухове

В минувшее воскресенье порядка восьмисот человек приняли участие в массовом велозаезде Gran Fondo в Серпухове. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Стартовый городок был расположен на территории аэродрома ФИНАМ — «Большое Грызлово». Участникам был предложен круговой веломаршрут с возможностью выбрать одну из трех дистанций в зависимости от уровня физической подготовки: 25 км, 48 км или 95 км (заезд и гонка).

Ожидается, что уже в середине сентября в подмосковной Рузе по традиции пройдет финальный старт сезона Grand Finale. Трассу в Рузе можно назвать «домашним» маршрутом Gran Fondo, так как именно здесь уже девять лет подряд завершается велосезон в Подмосковье.

Напоминаем, что данные соревнования проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».