Далер Кузяев вернется в «Ахмат»

Экс-полузащитник сборной России по футболу Далер Кузяев в ближайшие три дня подпишет контракт с «Ахматом», сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

Футболист присоединится к «Ахмату» на правах свободного агента. Портал Transfermarkt оценивает 32-летнего футболиста в €3,5 млн.

Кузяев уже выступал за грозненский клуб с 2014 по 2017 год до своего перехода в «Зенит». Он провел за сборную России 51 матч, а дебютировал за национальную команду в 2017 году, когда ее возглавлял нынешний главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов.

Два последних сезона полузащитник провел за французский «Гавр». В 46 матчах за клуб он забил два мяча и отдал четыре голевые передачи.

Ранее стало известно, что Кузяев был близок к переходу в ЦСКА и уже прошел в армейском клубе тесты по физподготовке, но стороны не сошлись по условиям контракта.