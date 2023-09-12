Даня Милохин улетел за границу после требований призвать его в армию

Блогер Даня Милохин, который два назад вернулся в Россию, экстренно улетел в Дубай, сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Накануне она обратилась в Минобороны с просьбой призвать тиктокера в армию, поскольку никаких оснований для отсрочки у него нет.

Менеджер Милохина заявила, что повестку в армию он не получал, а информация о его призыве не соответствует действительности.

Блогер уехал из России прошлой осенью, отказавшись от участия в шоу «Ледниковый период». Позже он жаловался на тяжелую жизнь за границей.