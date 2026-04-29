«Даже в самой маленькой деревенской школе»: Карина Кросс и Кирилл Теплов выступят перед победителями их конкурса

Блогер Карина Кросс (Kara Kross) вместе с музыкантом Кириллом Тепловым (ТепловЪ) выпустили совместный трек «Выпускной». Композиция, по замыслу артистов, должна стать одним из главных музыкальных сопровождений школьных вечеров 2026 года. Но на этом звезды не остановились.

В комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня» организаторы национального проекта патриотической песни «Родники. Дети» сообщили, что дуэт запустил всероссийский конкурс для школ. Его победитель получит уникальную возможность — пригласить Карину и Кирилла на свой выпускной вечер с живым концертом.

Условия участия максимально просты: нужно найти официальный звук с треком «Выпускной» в социальных сетях, снять под него видеоролик (в кадре могут быть выпускники, ученики младших классов или даже учителя — ограничений по составу участников нет) и опубликовать видео на своей странице, отметив официальные аккаунты артистов.

«Мы хотим, чтобы этот выпускной запомнился на всю жизнь. Не просто дискотека под колонки, а настоящий праздник с живым звуком и звездами. Пусть даже в самой маленькой деревенской школе — мы приедем и устроим шоу», — рассказали Кирилл и Карина.

Организаторы подчеркивают: география не имеет значения. Кросс и Теплов готовы приехать с концертом в любой уголок России — от Калининграда до Владивостока.

Карина Кросс известна не только как певица и популярный инфлюенсер, но и как участница телевизионных проектов. Ее вклад в социальные инициативы отмечен наградой Государственной думы РФ.

Кирилл Теплов — победитель конкурса «Родники. Дети 2025» и финалист шоу «Ты супер!». Его выступления отличают энергичная манера, подкупающая искренность и неизменный белый баян.

