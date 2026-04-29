В Московской области отремонтируют 65 дорог и 13 мостов к храмам, церквям и монастырям

В 2026 году Подмосковье приступает к модернизации транспортной инфраструктуры, ведущей к знаковым духовным и историческим местам региона. Инициатива реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», а за ее воплощение отвечает Мосавтодор. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В общей сложности дорожники планируют отремонтировать покрытие на 61 участке дорог — суммарная протяженность обновленных участков превысит 295 км, причем 23 из них входят в опорную сеть Подмосковья. Кроме того, в планах — капитальный ремонт 4 дорог общей длиной более 6,7 км и 13 мостовых сооружений, расположенных в 7 городских и муниципальных округах.

Особое внимание уделят ключевым маршрутам, ведущим к известным духовным центрам. Например, преобразится улица Володарского в Наро‐Фоминске — здесь находится Наро‐Фоминская соборная мечеть. Не менее важным станет ремонт участка Волоколамского шоссе в поселке городского типа Снегири (округ Истра). Эта дорога ведет к Храму Серафима Саровского и Часовне Димитрия Солунского — местам, которые ежегодно посещают сотни паломников.

Отдельный блок работ связан с обновлением мостовых сооружений. Так, к концу года завершат ремонт моста через реку Осетрик в Зарайске — он обеспечивает подъезд к Зарайскому кремлю. В Щелкове обновят мост через Клязьму, ведущий к Троицкому собору. В городском округе Коломна капитально отремонтируют Митяевский мост, который связывает жителей с Коломенским кремлем, а также 2 моста через реку Северку в селах Северское и Непецино — они ведут к Никитской церкви и Знаменскому храму.

