Ученые выяснили, как загрязненный воздух во время беременности влияет на речь и моторику детей

Специалисты Королевского колледжа Лондона установили связь между качеством воздуха, которым дышит беременная женщина, и темпами развития ее будущего ребенка. Результаты работы, опубликованные в журнале Journal of Physiology, показали: высокий уровень загрязнения в первом триместре способен отдалить появление первых слов и ухудшить координацию движений у младенцев.

Исследователи наблюдали за почти 500 детьми с рождения до полутора лет. Оказалось, что у малышей, чьи матери во время вынашивания жили в районах с повышенной концентрацией вредных выбросов, речевые показатели в возрасте 18 месяцев оказались в среднем на 5–7 баллов ниже. Причем особенно сильно эффект проявлялся у недоношенных: у них высокое воздействие грязного воздуха на протяжении всей беременности снижало моторные навыки в среднем на 11 пунктов по сравнению с теми, кто дышал чище.

Речь идет прежде всего о загрязнителях, типичных для крупных городов и автомобильных пробок, — диоксиде азота и мелких взвешенных частицах. Авторы работы подчеркивают парадоксальную деталь: зафиксированные уровни вписывались в местные действующие нормативы, однако превышали более жесткие рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

По мнению ученых, промежуток от зачатия до двух лет жизни — критическое окно для формирования нервной системы. Даже те концентрации вредных веществ, которые официально считаются приемлемыми, могут наносить необратимый вред, замедляя речевое и двигательное развитие. Исследователи призывают пересмотреть санитарные стандарты с учетом этих выводов.

