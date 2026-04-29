Частная земля больше не защитит: ларьки в Подмосковье готовят к массовому сносу

Уже этой осенью привычные правила игры для владельцев ларьков и киосков рухнут. Федеральный закон, который вступает в силу 1 сентября, лишает частную собственность на землю былой неприкосновенности. Муниципалитеты получат право сносить торговые точки даже на частных участках, если те не вписаны в городские схемы. Эксперт рассказал REGIONS , кому грозят миллионные штрафы и как единственный шанс на спасение.

Власти всерьез взялись за «серые» схемы установки нестационарных торговых объектов (НТО). Изменения в Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности», подписанные еще 30 января 2026 года, кардинально меняют расстановку сил. Если раньше собственник частной земли мог чувствовать себя относительно спокойно, то теперь муниципалитеты получают право диктовать условия размещения ларьков даже на его территории.

Московская область оказалась в эпицентре этих изменений. Регион уже давно ведет жесткую борьбу с незаконными постройками: только в марте здесь ликвидировали почти 6 тысяч НТО. Как объяснила юрист Изабелла Атласкирова, само по себе право собственности на землю больше не дает индульгенции. Если киоска нет в муниципальной схеме размещения, никакой документ о праве собственности не спасет. Местная администрация обязана будет реагировать, а подмосковные власти, по словам эксперта, уже отладили механизм сноса до автоматизма.

Тем, кто хочет сохранить бизнес, юрист советует не ждать осени и начинать подготовку документов прямо сейчас. Первый и главный шаг — подать заявление о включении объекта в муниципальную схему размещения. Однако это только начало. Самая распространенная ошибка предпринимателей — везти в администрацию паспорт отделки типового павильона, купленного по объявлению. Такие документы просто не примут. К заявлению необходимо приложить ситуационный план земельного участка и подробную схему благоустройства: где стоят урны, как организован подъезд и парковочные места.

Не менее важно соответствие дизайн-коду конкретного муниципалитета. Каждый городской округ имеет собственный регламент. Если по правилам разрешены только киоски в серой гамме с деревянными элементами, то в установке синего павильона откажут сразу. Внешний вид — это не прихоть чиновников, а юридически значимый параметр.

В зоне особого риска оказались собственники участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), которые неофициально сдают территорию в аренду под шаурмичные или кофейные точки. По словам Атласкировой, теперь такая деятельность будет сопряжена с тройным риском. Первое — штраф до 1,5 процента от кадастровой стоимости надела по статье 8.8 КоАП РФ за нецелевое использование земли. При высокой кадастровой стоимости сумма может составить 200-300 тысяч рублей. Второе — арендатор при сносе киоска не получит ничего, его договор признают ничтожным. Третье — собственник не сможет легализовать такую точку без смены вида разрешенного использования (ВРИ) земли на коммерческий. А это, как поясняет юрист, дорого, долго и не всегда возможно по местным правилам землепользования и застройки.

Государство планомерно усиливает контроль за нецелевым использованием земли по всей стране, и Московская область здесь выступает в роли пилотного региона. Тем, кто использует участок добросовестно и своевременно подает документы на включение в схему размещения НТО, опасаться нечего. Но тем, кто рассчитывает и дальше работать по «серым» схемам, стоит готовиться к серьезным последствиям. Осенью 2026 года игра по старым правилам окончательно закончится.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье с начала 2026 года демонтировали более 1,8 тыс. незаконных НТО.