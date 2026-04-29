Специалисты Мособлводоканала за неделю ликвидировали 297 засоров на сетях водоотведения. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«Каждый такой случай — это десятки килограммов мусора, извлеченного из труб. Среди самых частых находок — тряпичные изделия, влажные салфетки, предметы личной гигиены и другой неразлагаемый мусор», — отметили в ведомстве.

Жителям напомнили, что главной причиной засоров является неправильная утилизация бытовых отходов. Это приводит к образованию плотных пробок в трубах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации контейнерных площадок в Подмосковье.