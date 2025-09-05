Дегтярев заявил, что Украина занимается спортивным бандитизмом

Он отметил, что украинское лобби оказывает давление на всех членов УЕФА по поводу недопуска российских сборных и клубов на международных соревнованиях.

«Только наши фехтовальщицы поехали на чемпионат мира в Грузию, сразу началось давление: под окнами шум, запускают в окна олимпийским чемпионкам из России фейерверки. Это тоже проявление международного спортивного терроризма, исходящего из Украины», — подчеркнул Дегтярев.

Ранее президент Федерации гимнастики Украины Ирина Дерюгина заявила, что украинская команда может сняться с World Challenge Cup в Париже, если на соревнования будет допущена олимпийская чемпионка из России Ангелина Мельникова.