День пожилых людей в Кашире превратился в яркий праздник талантов

Насыщенным концертом и дружеской атмосферой отметили День пожилых людей в городском округе Кашира. Мероприятие, организованное для участников проекта «Активное долголетие» и местных творческих коллективов, было наполнено энергией и творчеством.

Праздничная программа началась с трогательного момента — весь зал дружно подхватил песню «Листья желтые над городом кружатся», создав сразу же теплую и объединяющую атмосферу. Ведущая Марина Гвоздякова отметила высокую активность собравшихся.

Центральным событием концерта стало выступление участниц проекта «Активное долголетие» Ольги Тимиряевой и Людмилы Новожиловой. Они доказали, что возраст не является препятствием для грации и задора, исполнив для зрителей изящный вальс и зажигательный танец.

Не остался в стороне и коллектив местных ветеранов, который порадовал настоящим музыкальным каскадом. В их исполнении прозвучали хорошо знакомые и любимые публикой композиции: «Две девчонки танцуют на палубе», «Сплети косичку» и жизнеутверждающая «Не урони стакан».

Завершился праздник аплодисментами и искренними улыбками. В очередной раз долголеты доказали, что активная и интересная жизнь продолжается в любом возрасте.