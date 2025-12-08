Деньги «Газпрома» на исходе: футбольный агент раскрыл причину экономии в «Зените»

Известный футбольный агент Герман Ткаченко сделал резонансное заявление о финансовом состоянии одного из грандов российского футбола. В эфире шоу «Это футбол, брат» он констатировал, что бюджет петербургского «Зенита» серьезно сократился.

«У «Зенита» меньше денег, чем раньше. Ну, прямо меньше. «Зенит» объявил о некой экономии. С приходом [Александра] Зырянова, это была одна из причин изменений, которые произошли. У «Газпрома» стало меньше денег. Для нашего футбола это плохо», — привел аргументы эксперт.

По словам Ткаченко, это напрямую отражается на трансферной политике клуба, который больше не может совершать дорогостоящие покупки звездных легионеров. При этом агент не исключил, что питерцы все же ведут переговоры с бразильскими футболистами, отметив, что «если клуб захочет найти деньги, он найдет их».

Параллельно Ткаченко затронул тему другого столичного клуба — ЦСКА. Он напомнил, что «армейцы» в последнее время успешно заработали на трансферах, суммарно получив около €23 млн от продажи своих игроков. Этот контраст подчеркивает меняющуюся финансовую картину в российской Премьер-лиге.

Ранее сообщалось, что «Зенит» подыскал замену Жерсону в случае ухода бразильца.