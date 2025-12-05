«Зенит» подыскал замену Жерсону в случае ухода бразильца

При этом он отмечает, что сам бразильский полузащитник не хочет переходить в российский клуб. 26-летний Габриэл Сара выступает за «Галатасарай» с 2024 года после перехода из английского «Норвича» за €18 млн. В настоящее время портал Transfermarkt оценивает универсального центрального полузащитника в €22 млн. В нынешнем сезоне Габриэл Сара провел 19 матчей за «Галатасарай» во всех турнирах, забил гол и отдал две передачи.

«Зенит» купил у «Фламенго» опытного полузащитника Жерсона за €25 млн. Однако новичок петербургского клуба не оправдал ожиданий. В 14 матчах за «Зенит» бразилец забил лишь один гол и не скрывает своего желания сменить клуб.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» намерен выкупить у «Спартака» арендованного полузащитника Данила Пруцева.