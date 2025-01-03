Денис Майданов призвал жителей посмотреть сериал «Музыка времени»

Денис Майданов поделился рекомендацией, что посмотреть во время длинных выходных. По словам артиста, это музыкально-патриотический сериал «Музыка времени», который недавно вышел на платформе Wink.

Сериал сняла кинокомпания «Династия» при поддержке ИРИ и Хартия. В нем 12 серий. Сейчас рейтинг проекта составляет 9,4 балла.

В центре сюжета — музыканты из Москвы, Санкт-Петербурга, Одессы, Дрездена, Астаны и Донбасса. Артисты мечтают встретиться и выступить на сцене большого рок-фестиваля в Москве. На пути их ждет множество препятствий.

Сериал рекомендован Минпросвещения, «Движением Первых» и «Росмолодежью». Также его поддержали Народный фронт и Юнармия.