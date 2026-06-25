«Обновка из магазина может стоить здоровья»: эксперт раскрыла, что скрывается в новых вещах и как надежно себя защитить

Покупка новой одежды — всегда приятное событие, но носить ее сразу, не постирав, опасно для здоровья. Ткани проходят интенсивную промышленную обработку, долго хранятся и транспортируются, накапливая токсичные вещества и бактерии. Какие химикаты остаются в нитях новых вещей и почему перед первой примеркой обязательна стирка, REGIONS рассказала и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

По мнению эксперта, современные ткани содержат целый букет химических соединений, оседающих на волокнах в ходе фабричной обработки. Технологический цикл производства текстиля предполагает интенсивное химическое воздействие на сырье, и его последствия сохраняются на готовой продукции в виде остаточных следов реагентов.

«Ткани, из которых сделана одежда, проходят интенсивную промышленную обработку, покраску, в ходе которой используется агрессивные химические вещества, в том числе формальдегиды. Белые ткани, для придания им товарного вида, отбеливают — с помощью хлорки и перекиси водорода. Для придания водоотталкивающих свойств ткани пропитывают специальными химическими составами. На хлопковой одежде (футболках, брюках, сарафанах и платьях, халатах) могут оставаться в следовых количествах даже те пестициды, которыми обрабатывали кусты хлопка во время роста и созревания», — предупреждает Ирина Лялина.

При соприкосновении с открытыми участками кожи комплекс веществ способен практически молниеносно инициировать острую аллергическую реакцию либо стать катализатором контактного дерматита. Специалист акцентирует внимание на том, что пренебрегать мерами предосторожности не следует никому, однако наиболее внимательными обязаны оставаться люди, имеющие наследственную склонность к аллергическим проявлениям.

Бактериологическая угроза: от складского хранения до примерочной кабины

Наряду с производственной химией свежеприобретенная одежда таит в себе и неочевидную биологическую угрозу. Прежде чем попасть в руки покупателя, изделие проходит долгий путь, который остается за рамками потребительского восприятия, — от фабричного цеха до складских полок и транспортировки.

«…неизвестно, как перемещалась, на каких складах и в каких условиях хранилась одежда, которая попала в ваши руки, падала ли она на пол, и сколько раз. В чьих руках она побывала. Наконец, неизвестно, были ли здоровы продавец, который ее продает, и многочисленные покупатели, которые ощупывали или примеряли эту одежду до вас», — отмечает биолог.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

Главное правило гигиенической безопасности

Единственным по-настоящему действенным методом уберечь кожные покровы от воспалительных реакций и бактериального заражения выступает грамотная подготовительная обработка вещей перед их первым использованием, считает эксперт.

«Поэтому в целях гигиены обязательно стирайте или чистите (согласно инструкции) новую вещь перед тем, как ее носить. Выполняя это несложное правило, вы обезопасите себя и от инфекционных заболеваний, и от воздействия агрессивных химических веществ», —резюмировала Ирина Лялина.

Ранее сообщалось, почему привычные средства для стирки — это угроза? Эксперт ГУП рассказала о токсинах и их влиянии на организм.