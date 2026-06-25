В Москве простились с Михаилом Ножкиным: внебрачный сын выразил отцу слова благодарности

В Москве в четверг, 25 июня, простились с народным артистом РСФСР Михаилом Ножкиным, сообщает Teleprogramma.org. Он ушел из жизни накануне в возрасте 89 лет.

Прощание состоялось в Нижнем храме Храма Христа Спасителя. Проводить актера в последний путь пришли родные, друзья, коллеги по сцене и кино, а также благодарные поклонники. На отпевании присутствовали десятки людей, многие не могли сдержать слез.

Особое внимание на прощании актера привлек его 45-летний внебрачный сын Михаил Колосов. Он обратился к отцу у самого гроба.

«Папа, спасибо за все. Спасибо от меня и от всей России»», — произнес он.

Отношения между Михаилом и его сыном были непростыми. Михаила-младшего родила актриса Валентина Колосова. Долгое время народный артист скрывал его существование от жены Ларисы Голубкиной. Публично об этом стало известно только в 2019 году. Несмотря на это, Ножкин всегда помогал Михаилу материально и поддерживал его.

Друзья и коллеги делились воспоминаниями. Актер Александр Михайлов, который много лет дружил с Ножкиным, отметил его невероятную честность и стойкость.

Начальник управления администрации президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков заявил, что Ножкин был одним из столпов движения «Бессмертный полк». По его словам, для артиста эта тема была особенной. Депутат Государственной думы РФ Геннадий Зюганов назвал актера человеком долга и патриотом.

Последние два года Ножкин тяжело болел, но до самого конца оставался верен своим принципам. Он был похоронен на Ваганьковском кладбище, рядом с супругой, которая ушла из жизни в 2004 году. Рядом с ними покоится и их приемный сын Дмитрий Голубин, который умер в 2006 году.

Ранее стало известно, кому достанется квартира Михаила Ножкина в Москве.