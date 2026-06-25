Звезда «Глухаря» Владислав Котляровский едва не лишился слуха

Российский актер Владислав Котлярский, известный зрителям по ролям в сериалах «Глухарь» и «Карпов», пережил неприятный, но, к счастью, неопасный эпизод со здоровьем, сообщает Super со ссылкой на телеграм-канал Mash. Артист временно лишился слуха.

Причиной стали обычные серные пробки в ушах, которые со временем перекрыли слуховые проходы. По словам самого Котлярского, в течение целой недели он испытывал сильную заложенность, которая только усиливалась, а к ней добавились головные боли и общая слабость.

Поначалу актер не придавал значения симптомам, списывая их на усталость и плотный съемочный график. Однако, когда ощущение глухоты стало мешать работе и общению, Котлярский решил не откладывать и обратился к врачу.

На приеме у отоларинголога выяснилось, что слуховые проходы почти полностью забиты скоплением ушной серы. Врач успокоил актера: серьезной опасности для здоровья это не представляет, и проблема решается простой и быстрой процедурой.

После очистки слуховых проходов от пробок слух к Котлярскому вернулся полностью. Дополнительного лечения не потребовалось. Актер с облегчением вздохнул и отметил, что теперь чувствует себя прекрасно. Но на этом он решил не останавливаться: после восстановления слуха Владислав записался на комплексное медицинское обследование в поликлинику, чтобы убедиться, что с остальным организмом всё в порядке.

Котлярский призвал зрителей не игнорировать такие, казалось бы, незначительные симптомы и не бояться обращаться к специалистам. Ведь порой за простой заложенностью может скрываться проблема, требующая вмешательства, а своевременное обращение к врачу помогает избежать осложнений.

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