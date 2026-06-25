Ураган можно оттолкнуть в сторону? Ученые предложили «погодное джиу-джитсу» для борьбы с непогодой

Небольшие и точно рассчитанные вмешательства в погодные условия теоретически могут ослаблять жару, менять путь ураганов и уменьшать ливни. Спорную концепцию под названием «погодное джиу-джитсу» предложили исследователи Университета штата Аризона, пишет Daily Mail со ссылкой на работу в журнале PLOS Water и ведущего исследователя Йохана Жака.

Суть идеи — не пытаться полностью управлять погодой, а за несколько дней до опасного события провести локальный засев облаков и слегка изменить развитие атмосферной системы. Для этого на облачную массу распыляют соль или йодид серебра, вокруг которых образуются капли и кристаллы льда.

Ученые проверили подход в компьютерных моделях с использованием системы прогнозирования Aurora. Согласно расчетам, вмешательство могло бы отклонить ураган «Сэнди» 2012 года примерно на 480 км от Нью-Йорка, смягчить мороз в Техасе в 2021 году и на 5% сократить осадки во время атмосферной реки (коридоры в атмосфере, переносящие водяной пар) над Калифорнией.

Однако авторы пока не доказали, что метод сработает за пределами симуляции. Даже небольшое изменение погоды в одном регионе способно вызвать непредвиденные последствия в другом.

Метеоролог Йохан Жак предупредил и о политических рисках: государства могут обвинять соседей в засухах, наводнениях или попытках вести «погодные войны».

Засев облаков уже применяется более чем в 50 странах, но обычно лишь для локального увеличения осадков. Превращение технологии в средство борьбы с крупными погодными катастрофами потребует гораздо более точных прогнозов, международных правил и проверки безопасности.