Как проявляется деменция у собак: первые признаки, которые нельзя пропустить

У пожилых собак сокращение длины шага передних лап может указывать на начинающееся ухудшение работы мозга — деменцию. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на исследование Университета штата Северная Каролина в журнале Frontiers in Veterinary Science (FVS).

Ученые наблюдали за 88 пожилыми собаками, участвовавшими в проекте по изучению старения. Каждые шесть месяцев животные проходили тесты на память, поведение и особенности походки.

Собак проводили по дорожке длиной пять метров и измеряли их шаги. Оказалось, что с возрастом длина шага постепенно уменьшалась, однако при когнитивных нарушениях изменения были заметнее. Особенно сокращались движения передних лап, тогда как задние почти не менялись.

Ведущий автор работы, ветеринар Наташа Олби, объяснила, что задние лапы в основном толкают тело вперед, а передние помогают менять направление и тормозить. Поэтому ухудшение работы мозга может по-разному отражаться на их движениях.

Владельцы также заполняли шкалу собачьей деменции, отмечая ночное беспокойство, необычное поведение и сложности с ориентацией. Чем выше был результат, тем короче становился шаг.

Однако мелкая походка не всегда означает деменцию. Причиной могут быть артрит, боль или проблемы с шеей, которые поддаются лечению. Поэтому при заметных изменениях собаку следует показать ветеринару. Лекарства от угасания когнитивных функций пока нет, но режим, физическая активность и изменение домашней среды могут улучшить качество жизни питомца.