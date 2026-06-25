Победительница предварительного голосования создала центры для детей-инвалидов в Подмосковье

Победительница предварительного голосования Инна Орлова, которая находится в числе кандидатов, которых «Единая Россия» выдвинет на выборы этой осенью, создала в Подмосковье центры для детей-инвалидов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии.

Общественная работа основателя некоммерческой организации «Радость моя» началась с личной истории, она воспитывает двоих детей с особенностями развития. По ее инициативе в регионе создают реабилитационные центры для детей-инвалидов с различными заболеваниями и нарушениями развития, сейчас их насчитывается около 40. Женщина отметила, что родители таких детей часто оказываются в изоляции.

«Им нужны не только специалисты и занятия для детей, но и круг общения, поддержка тех, кто понимает их ситуацию изнутри. Именно с этого все и началось: сначала мы просто объединялись с другими семьями, проводили небольшие мероприятия, мастер-классы, встречались там, где была возможность. Затем наш губернатор Андрей Воробьев дал поручение предоставить нам помещение для работы. Так появились центры «Радость моя», — рассказала Орлова.

Так, один из центров работает в Ивантеевке. Там дети учатся общаться со сверстниками, развивают творческие способности, получают бытовые навыки и не только. Для их родителей организуются семинары, для семей — экскурсии, праздники. Жительница Щелкова Оксана Червякова поделилась, что молодых людей обучают навыкам самообслуживания и труда.

С 2020 года по инициативе Инны Орловой в Московской области также реализуют проект «ПРО НЕЕ», направленный на поддержку женщин, воспитывающих тяжелых детей-инвалидов. Участницы получают помощь в обучении и трудоустройстве. Одно из ее предложений было озвучено на «горячей линии» и

поддержано президентом России Владимиром Путиным. С 1 января 2024 года в законодательство РФ были внесены изменения, благодаря которым родители детей-инвалидов, работающие с неполной занятостью, не теряют выплату по уходу за ребенком- инвалидом.

В конце мая 2026 года Инна Орлова стала победителем предварительного голосования «Единой России», она планирует продолжить работу по развитию доступной среды, поддержке семей с детьми-инвалидами на законодательном уровне. Выборы в Государственную Думу, Московскую областную Думу, а также в муниципальные советы ряда городов пройдут осенью, партия уже провела предварительное голосование, в ходе которого жители определили, кого партия выдвинет на выборы. Победителями стали 129 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.